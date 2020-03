Domestica senza scrupoli ruba gioielli nella casa della pensionata dove lavora

Una domestica infedele che oltre ad accudire una anziana signora le rubava anche i gioielli. Per questo i carabinieri della Stazione di Manziana hanno denunciato a piede libero una donna italiana con l’accusa di furto all’interno dell’abitazione dove prestava servizio.

La segnalazione è partita da una signora, pensionata, che recentemente aveva denunciato la scomparsa di alcuni gioielli dalla sua camera da letto. Fin da subito, i militari hanno rivolto l’attenzione nei confronti delle persone che frequentavano l’abitazione, poiché già nel corso del sopralluogo nell’appartamento, non erano emersi segni di effrazione esterni su porte o finestre.

Al termine di accertamenti più approfonditi, i Carabinieri hanno accertato le responsabilità della domestica, la quale, nel corso delle ultime settimane e in più occasioni per non destare immediati sospetti, si era appropriata di dieci oggetti di valore.

Nel corso della perquisizione, scattata nel domicilio della domestica, i militari hanno rinvenuto la refurtiva. A breve,i beni rubati saranno restituiti alla legittima proprietaria.