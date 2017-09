Domenica 10 settembre, maratona al Flaminio e corteo in centro: strade chiuse e bus deviati

Domenica, dalle 8 alle 12, si svolgerà la "Run for Autism" con partenza dall’Acqua Acetosa e percorso lungo via dei Campi Sportivi, lungotevere dell'Acqua Acetosa, via dei Campi Sportivi, via dell'Agonistica, viale della Moschea, viale dei Parioli, piazzale Parco della Rimembranza, Villa Glori, viale Maresciallo Pilsudski, via Giulio Gaudini, via Argentina, viale XVII Olimpiade, viale XVII Olimpiade, via Svezia, via Pietro de Coubertin, via Nedo Nadi, piazza Apollodoro, viale Tiziano, viale XVII Olimpiade, via India, via Venezuela, lungotevere dell'Acqua Acetosa, via dei Campi Sportivi. Deviate le linee di bus. E sempre domenica, dalle 15 alle 20, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus.