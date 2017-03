San Pietro: in vacanza a Roma con documenti falsi, arrestato

In vacanza a Roma con un documento falso. Un bulgaro di 43anni, che alloggiava in un B&B a pochi passi da piazza San Pietro con la compagna, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro per "possesso e fabbricazione di documenti d’identità falsi".

Nel corso di una verifica alle attività ricettive, i militarii hanno controllato i documenti di due alloggiati e quello del 43enne li ha insospettiti, poiché palesemente contraffatto.

Il documento esibito, nonostante riportasse la foto dell’uomo, è risultato intestato ad una terza persona e contraffatto. Il fermato, con numerosi precedenti, è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.