Crollano alberi da Re di Roma a San Giovanni: via a potature e abbattimenti, vietato parcheggiare

Vietato il parcheggio in via di Appia Nuova. Motivo? Il vialone non è sicuro a causa degli alberi crollati, quindi dal 14 marzo partiranno lavori di potatura e di messa in sicurezza dell'area. Da piazza Re di Roma, fino a piazzale Appio, sarà vietato lasciare auto e motocicli fino al prossimo 30 marzo.

Il Dipartimento Tutela Ambientale U.O. Manutenzione e Valorizzazione del Verde – Servizio Operativo Municipio VII, infatti, procederà con l'opera di "abbattimento e potature" dopo i due episodi del 5 e del 6 marzo. Nel primo caso, in via Appia Nuova 158, un pino marittimo crollò danneggiando pesantemente, due auto e un motorino (qui la notizia).

Il secondo il giorno dopo. Al civico 114, difronte un noto fast food. Danni, anche in quel caso, alle vettura parcheggiate (qui la notizia). Insomma lasciare la auto lì, al momento, non è sicuro per buona pace di residenti e commercianti. I lavori causeranno deviazioni anche agli autobus di Atac e Roma Tpl con Ama che, temporaneamente, sposterà anche i cassonetti. A Pasqua, poi, la situazione tornerà alla normalità.

"L'intervento di monitoraggio si è reso necessario ed urgente dopo gli episodi dei giorni scorsi che hanno rischiato di provocare anche dei feriti – conferma la presidente del Municipio VII Monica Lozzi – il Dipartimento capitolino Tutela Ambiente verificherà in tal modo le condizioni dei pini lì presenti per decidere se sono da potare o, nel caso si tratti di alberi a fine ciclo, se sia invece necessario abbatterli".