Don Bosco, distrutta la targa intitolata a Piergiorgio Welby

È stata distrutta, nella notte tra sabato e domenica, la targa dedicata a Piergiorgio Welby: il piccolo “monumento” era stato posizionato all’interno dell’area di piazza Don Bosco, nel settimo municipio nel 2007.

"Un campanello d'allarme sull'emergenza sicurezza nella Capitale"

"La migliore risposta a questo vile atto vandalico è rimettere la targa al suo posto in tempo reale. Quello che è accaduto è un campanello d'allarme sull'emergenza sicurezza nella Capitale, che troppe volte sfugge di mano. Ci auguriamo che le forze dell'ordine riescano a risalire in breve tempo ai responsabili - ha detto Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape) - Nessuno può dimenticare l'incredibile tenacia di Welby e non sarà un simile vergogna ad infangarne la memoria”.

La richiesta: maggiore controllo del territorio e telecamere

Da Alleanza la richiesta: “Chiediamo al Comando della polizia locale di tenere più sotto controllo la zona e al sindaco Raggi di installare sistemi di videosorveglianza a tutela dell'incolumità dei suoi concittadini. Serve un'amministrazione comunale presente sul territorio".