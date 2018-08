Distrugge casa in seguito ad una lite, poi picchia la compagna e la madre della donna

Una lite per futili motivi sfociata in una becera violenza. A dare in escandescenza un 32enne di origine egiziana, arrestato dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Monterotondo. L'uomo, già conosciuto alla forze dell'ordine, all’interno di un’abitazione popolare di via Aldo Moro, a Monterotondo, a seguito di una lite per futili motivi, ha dapprima distrutto con violenza diverse suppellettili dentro casa ed aveva poi aggredito la convivente e la di lei madre, entrambe italiane.

Picchia compagna e la madre e le manda all'ospedale

Alle due donne, curate all’ospedale di Monterotondo, i medici hanno riscontrato "ecchimosi alle braccia, erosioni al collo e trauma minore occipitale" per la compagna e "costrizione del collo e lieve epiremia cute cervicale" per la madre della donna. Arrestato dai militari della Compagnia eretina, il 32enne è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, con il magistrato della Procura di Tivoli che ne ha disposto l'arresto in carcere a Rebibbia.