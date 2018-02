Distrugge casa della ex moglie con una motosega mentre la minaccia di morte

Una escalation di violenza culminata con la distruzione dei mobili di casa della ex moglie con una motosega. Ad incarnare l'incubo un 67enne italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine, poi arrestato dei carabinieri in una casa di Pomezia.

Casa distrutta con una motosega

A seguito di una telefonata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della ex moglie dell’uomo, 45enne romena, dove vive con un coinquilino, 47enne bulgaro, affittuario di una parte dell’appartamento. Al loro arrivo, i Carabinieri hanno notato che l’uomo, molto alterato, aveva distrutto i mobili dell’abitazione con una motosega. Inoltre, mentre imbracciava l'attrezzo da lavoro, brandiva lo stesso iin direzione della donna minacciandola di morte.

Lunga scia di violenze

Alla vista dei militari il 67enne ha subito desistito dal suo intento, appoggiando a terra la motosega e consegnandosi ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia. I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che non si trattava del primo episodio di violenza ai danni della ex moglie. Arrestato con le accuse di atti persecutori e minaccia aggravata, l'uomo è stato portato e trattenuto in caserma in attesa di processo con rito direttissimo.