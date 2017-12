Si stacca guaina dal tetto del palazzo: messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Pericolo a Civitavecchia dove questa mattina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comune portuale. I pompieri sono intervenuti alle 9:30 di oggi 29 dicembre in corso Marconi 39, angolo via Stendal, a causa di una porzione di guaina che, staccatasi parzialmente dal tetto dello stabile, costituiva pericolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il materiale in imminente pericolo di caduta e messo in sicurezza la zona. Durato circa tre ore, l'interventio è terminato intorno alle 11:20. L’ampiezza della porzione di guaina era di circa 5 metri quadrati.