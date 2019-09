Si perdono durante un'escursione in montagna, scatta l'allarme: in tre dispersi per una notte

Avevano scelto Roccagiovine per un'escursione in montagna. Una passeggiata, nell'agro nel comune della provincia di Roma, finita con una serata e una notte di paura. I tre escursionisti, due uomini e una donna, infatti si sono persi. L'allarme, alle 19.30, sono stati loro stessi a lanciarlo con il cellulare. Una chiamata ai carabinieri di Licenza che immediatamente hanno fatto scattare le ricerche.

Con loro ad operare gli uomini del soccorso alpino di Vicovaro che per tutta la sera e notte hanno operato per localizzare e trarre in salvo i tre, di 71 anni (i due uomini) e 69 (la donna). Il ritrovamento nel cuore delle notte, alle 3.50. Nessuna conseguenza per i tre che, tratti in salvo, non hanno neanche fatto ricorso alle cure mediche.