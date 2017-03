Sapienza: tensioni all'università per il convegno con il ministro Fedeli

Disordini alla Sapienza questa mattina durante un convegno con la presenza della ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e per cui era prevista la partecipazione di Mariastella Gelmini. In particolare un gruppo di studenti, dopo un breve corteo all'interno della Città Universitaria di San Lorenzo, è entrato in contatto con le forze dell'ordine presenti, nel tentativo di entrare nella Facoltà di Lettere.

LANCIO DI UOVA - Alcuni manifestanti, appartenenti ai collettivi studenteschi, dopo un fitto lancio di uova, hanno tentato di accedere all’interno dell’aula dove si stava tenendo il convegno al quale partecipavano, tra gli altri, alcuni parlamentari. Come comunica la Questura di Roma, il personale della Digos, del Commissariato Università, del Reparto Mobile e dell’Arma dei Carabinieri, che presidiavano l’obiettivo, hanno respinto i manifestanti, impedendo che accedessero all’interno. 40 di questi sono già stati identificati e, vagliate le loro posizioni, anche grazie alla immagini riprese dalla Polizia Scientifica, saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria.

E' TEMPO DI RISCATTO - I manifestanti avevano annunciato il corteo sulla pagina social Sapienza Clandestina. Questa mattina alle 10:00 si sono poi ritrovati al "Pratone" di Lettere ed hanno dato vita alla loro proesta. In capo al corteo lo strisione "Dall'università distrutta a quella che vogliamo", i manifestanti hanno poi acceso fumogeni e intonato slogan e cori contro chi "ha distrutto l'università". Sulla pagina twitter Sapienza Clandestina la diretta di quanto sta accadendo nella città universitaria.

La celere entra alla Sapienza. Hanno blindato un convegno pieno di persone che hanno distrutto l'università... https://t.co/so1AOrDER9 — Sapienza Clandestina (@sap_clandestina) 14 marzo 2017