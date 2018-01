Cimitero di auto a Tivoli Terme: sequestrate due discariche abusive

Un cimitero di auto abbandonate. E' quanto hanno scoperto a Tivoli Terme gli agenti della PolStrada, impegnati nei controlli inerenti i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti che si muovono lungo le arterie dell’intera provincia.

Cimitero di auto abbandonate a Tivoli Terme

A seguito di un controllo effettuato su un autocarro destinato a questo tipo di trasporto ed alla relativa documentazione, la Polizia Stradale di Roma ha scoperto due discariche abusive nella frazione del Comune di Tivoli, provincia nord est della Capitale, destinate al deposito ed allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, dove sono stati rinvenuti anche numerosi veicoli ormai in disuso e parti di essi, pronti per essere demoliti.

Discariche abusive a Tivoli Terme

All’ interno delle aree, completamente recintate, la prima di circa 800 metri quadrati e la seconda di circa 3000 metri quadrati, erano presenti un italiano di 47 anni ed un romeno di 52 che, privi di ogni titolo abilitativo allo smaltimento dei citati rifiuti, sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria presso il Tribunale di Tivoli. La Polizia di Stato, inoltre, ha interessato gli enti preposti, affinché provvedano al ripristino dello stato dei luoghi.