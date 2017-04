Albano, cimitero di pneumatici nel parco dei Castelli Romani

Un cimitero di pneumatici al parco dei Castelli Romani. E' quanto i Guardiaparco sul territorio, hanno scoperto nell'area verde del comune di Albano Laziale. I Guardiaparco hanno provveduto, come di consueto, ad effettuare la segnalazione al Comune competente affinché si possa emettere l’ordinanza per procedere alla bonifica del posto.



"Purtroppo lo spettacolo di degrado ad opera di incivili, cui sono sottoposti i nostri boschi è sotto gli occhi di tutti. - si legge in una nota del parco dei Castelli Romani - Il rispetto per l’ambiente è una priorità assoluta ed il percorso per risolvere il problema in modo efficace, è innanzitutto sensibilizzare le giovani generazioni; di fondamentale importanza è anche la cooperazione non solo tra istituzioni, ma tra istituzioni e cittadini. Per questo invitiamo tutti coloro che risiedono sul territorio dei Castelli Romani a segnalare punti critici ed eventuali discariche abusive, passando per i canali istituzionali".