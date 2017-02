Materiali tossici a ridosso della pista ciclabile, bonificata discarica a Trigoria

Flaconi di insetticida altamente tossici, ma anche diserbanti e fungicidi dannosi per l'ambiente e per l'uomo. E' quanto hanno scoperto e poi fatto bonificare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati nella lotta al degrado e nella tutela della salute pubblica. L'intervento domenica mattina in via Alvaro del Portillo, zona Trigoria, dove sono stati sequestrati, tra l'altro, 146 flaconi altamente tossici di insetticida “Sariafos20”.

NBCR VIGILI DEL FUOCO - Tra i cumuli di rifiuti la scoperta di buste contenenti residui di diserbanti e fungicidi, prodotti dannosi per l’ambiente e per la salute pubblica. È stato necessario richiedere l’intervento del Nucleo Batteriologico Chimico e Radioattivo dei Vigili del Fuoco, che ne ha confermato la pericolosità.

DISCARICA A RIDOSSO DELLA CICLABILE - La zona interessata era a ridosso di una pista ciclabile e c’era quindi il rischio che le persone di passaggio o i loro animali potessero venirne a contatto.

RITIRATO DAL COMMERCIO NEL 2001 - Gli agenti del reparto Tutela Ambiente del IX Gruppo EUR, diretto dal dottor Massimo Fanelli, isolata la zona, hanno sigillato e rimosso il materiale tossico ponendo sotto sequestro l’intera area. Da ulteriori accertamenti il “Sariafos20” è risultato essere stato ritirato dal commercio nel 2001.

DOCUMENTI SIGNIFICATIVI - Indagini sono tuttora in corso capire le responsabilità di quanto accaduto, anche grazie al ritrovamento di alcuni documenti significativi che potrebbero far risalire all’autore del reato ambientale.