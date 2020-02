Malagrotta 2, comitati del no discarica in protesta sotto la Regione. Raggi ignora l'invito

Comitati in piazza contro la discarica di Monte Carnevale. Questa mattina alle 11 i cittadini della Valle Galeria si sono dati appuntamento in via della Pisana, sotto il consiglio della Regione Lazio.

"Noi stiamo battendoci perché qui in Valle Galeria non venga più nulla. C'è piuttosto un ambiente da tutelare e risanare. Qui non ci arriverà nemmeno una goccia. E sentirci dire che dobbiamo prenderci l'inceneritore: no signori!" Scatta l'applauso quando prende la parola Maria Teresa Cipollone, membro del Comitato Valle Galeria Libera, davanti alle centinaia e centinaia di cittadini che ancora una volta manifestano contro quella che loro hanno ribattezzato 'Malagrotta 2', ovvero il sito individuato dal Comune di Roma per la discarica.

"Se con Malagrotta si è ammalata più di mezza Valle Galeria con Malagrotta 2 ci sterminate tutti"; "No Malagrotta bis"; "Valle Galeria Libera"; "Siamo morti viventi": sono questi gli slogan che recitano i cartelli alzati dai cittadini della zona per dire no alla discarica di Monte Carnevale. Il Comitato ha chiesto un incontro al presidente del Consiglio del Lazio Mauro Buschini.

Alla manifestazione, organizzata dal comitato Valle Galeria Libera, erano stati invitati sia la sindaca di Roma Virginia Raggi che il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ma il Comitato non ha ricevuto risposta. Tra i manifestanti che man mano aumentano di numero avvicinandosi al migliaio, si vede però il consigliere del M5S Marco Cacciatore.

"L'accordo che ha portato Regione Lazio e Comune a questa situazione, io lo definisco accordicchio, perché dire che si realizzerà una discarica che viene imposta con ordinanza, quindi con strumento urgente, e allo stesso che verrà fatta dopo 3 anni mi ricorda tanto i vecchi accordicchi tra politici che rimandano la data a quando non ci saranno più" ha detto il consigliere del M5S presidente della X Commissione regionale Urbanistica, Politiche abitative e Rifiuti, a margine della manifestazione alla Pisana per dire no alla discarica di Monte Carnevale. Secondo Cacciatore, che indossa la maglia che portano la maggior parte dei cittadini di quartiere con scritto 'Valle Galeria libera', dice di essere presente perché ritiene indegno che dovendo scegliere una discarica sia stato individuato un sito che ha ospitato già Malagrotta. Punta il dito contro il "rimpallo di colpe" tra Regione e e Roma Capitale e sottolinea: "Credo sarebbe il caso di smetterla con la disonestà intellettuale, che sia il caso di cominciare a dare proposte di maggior tutela e credibilità. Quindi oltre a 'no discarica', dire anche cosa si intenda fare. Secondo me andrebbero cercati altri siti: Roma al suo interno ne deve scegliere più di uno".