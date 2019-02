Un capannone per smontare le auto in una discarica di 9mila metri quadri, sequestrata

Un'area di 9mila metri quadrati dove erano stoccati rifiuti speciali e pericolosi, ingombranti, auto e parti di vetture già smontate. È quanto hanno trovato e sequestrato gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (assieme ai tecnici dell'Arpa Lazio), sulla via Aurelia in zona Casal Lumbroso. Il blitz dei 'caschi bianchi' nella mattinata di giovedì 21 febbraio.

In particolare sono stati gli agenti del XIII Gruppo Aurelio a mettere i sigilli al terreno di proprietà di un privato. Entrati nell'area che si trova poco distante dal Grande Raccordo Anulare i vigili urbani hanno trovato una distesa di rifiuti di ogni tipo interi e smontati: elettrodomestici, plastica, metalli, bombole del gas, arredamenti, divani, poltrone e via dicendo. Tutti elementi suddivisi per categorie in alcune parti del terreno e abbandonati alla rinfusa in altri casi.

Nell'area anche decine di veicoli fra auto e furgoni. Di queste vetture molte erano intere, mentre altre erano già state smontate a pezzi in un capannone che si trovava nel terreno, utilizzato presumibilmente per stoccare le parti destinate presumibilmente alla vendita.

Al momento del blitz i 'caschi bianchi' hanno trovato alcune persone nell'area sul quale sono in corso accertamenti. Il terreno è invece risultato di proprietà di un uomo italiano, denunciato ai sensi dell'articolo 256 del Decreto Legislativo del testo unico in materia ambientale ("Attività di gestione di rifiuti non autorizzata").