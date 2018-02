Auto contro passaggio a livello: disagi e ritardi sui treni regionali

Ritardi e disagi per i pendolari della linea regionale Fl3 Roma-Viterbo con la circolazione fortemente rallentata in seguito al danneggiamento di un passaggio a livello, regolarmente chiuso, da parte di un automobilsta. E' accaduto intorno alle 16:25 di oggi 13 febbraio all'altezza della stazione di Crocicchie.

Ritardi treni Roma-Viterbo

In particolare l'incidente, dove non ci sarebbero feriti gravi, si è verificato fra Vigna di Valle ed Anguillara Sabazia, Comuni lacustri della provincia romana. Risolto il problema a partire dalle 18:00 la circolazione è tornata progressivamente alla normalità, come informa Rfi: "I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 30 minuti, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso".

Passaggi a livello

RFI rammenta che, per evitare questo tipo di inconvenienti e altri incidenti ancora più gravi, è necessario rispettare il Codice della Strada (art. 147). Il passaggio a livello deve essere attraversato solo quando le barriere sono completamente alzate, attendendo quindi la completa riapertura di queste. Quando le sbarre iniziano a chiudersi è assolutamente necessario fermarsi. E, quando sono abbassate, è vietato, oltre che pericoloso, tentare di sollevarle, scavalcarle o passarci sotto. Per la propria sicurezza e per quella degli altri è quindi necessario rispettare la segnaletica e i semafori stradali che proteggono gli attraversamenti ferroviari.