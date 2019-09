Metro off limits per i disabili: le storie di Luca e Matteo. Sono 21 le stazioni senza ascensori e montascale

E' teso, venerdì sosterrà l'esame di spagnolo. Una prova che avrebbe dovuto affrontare martedì 3 settembre ma non ha potuto. Il motivo? E' rimasto intrappolato nella Metro B di Roma a causa di una serie di guasti agli ascensori di tre stazioni. E' la storia di Matteo Chittaro, 21 anni, studente di Aprilia.

La sua vicenda ha fatto il giro del web, tanto da raggiungere Luca Pietromarchi, rettore dell'Università di RomaTre che ha sottolineato come quel test Matteo potrà farlo: "Lo consideriamo un atto dovuto. Come Ateneo ci impegniamo a garantire il pieno rispetto del diritto allo studio degli studenti con disabilità, a cui dedichiamo massima attenzione", ha detto.

Preparato, e in fase di ripasso, Matteo ha voluto raccontare la sua vicenda a RomaToday mandando anche un messaggio alla sindaca di Roma Virginia Raggi e a tutta l'Amministrazione: "La situazione di ascensori e montascale nella stazioni deve migliorare. Così come quella dei marciapiedi, bisogna rifarli, così come dovrebbero essere manutenuti gli scivoli di accesso agli stessi".

Matteo non porta rancore. Nella sue parole si percepisce, però, delusione e un pizzico di rassegnazione. Quel martedì, come successo anche altri giorni, ha preso il treno alle 8 da Aprilia, dove vive. Mezz'ora dopo era a Termini, è andato a prendere la metro B in direzione Laurentina pensando di scendere alla fermata Marconi, davanti alla facoltà.

Qui, però, l'ascensore era fuori servizio. Ha così ripreso la metro scendendo a Eur Magliana, ma anche in questo caso l'ascensore era rotto. Stessa scena a Eur Fermi. L'unica soluzione sarebbe stata quella di arrivare a Laurentina ma per l'esame era già tardi. "È assurdo che accadano queste cose a Roma", dice ribadendo che anche mercoledì l'ascensore di Marconi, quella che lo ha bloccato, era rotta: "Sono andato lì a constatare".

"Le altre volte ho sempre trovato una soluzione ma quello che è successo martedì è davvero troppo. Mi sono stancato di vivere in un paese che non porta rispetto per le persone diversamente abili". E la storia di Matteo non è l'unica.

Luca Bruzzese, a Torrenova, ha vissuto un'esperienza simile. Pure lui, fatalità, martedì scorso. Erano da poco trascorse le 20:30 quando Luca, che viaggiava in direzione Pantano, è rimasto bloccato sulla banchina della stazione Torrenova della Metro C: l'ascensore era fuori uso e per lui e la sua carrozzina non c'era molta scelta se non quella di contare sulle braccia forti di gente di passaggio.

"Quando trovo un ascensore guasto - racconta Luca ai nostri taccuini - Riprendo la metro e scendo alla prossima stazione, sperando di avere più fortuna ma ci sono stazioni impossibili da raggiungere, come Torre Gaia dove entrambi gli ascensori sono guasti da quattro mesi".

Atac sui due episodi non si è espressa, se non attraverso il proprio sito dove si legge: "Attivi 90 per cento impianti montascale, ascensori e scale mobili sui totali". L'elenco dei disservizi, però, è lungo.

Nella Metro A, secondo il report di oggi 5 settembre, risultano ascensori fuori servizio a Manzoni, Re di Roma, Spagna, Flaminio e Cipro. Guasti i montascali di Numidio Quadrato, Porta Furba, Colli Albani, Flaminio e Lepanto. Nella Metro B per i disabili si registrano problemi a Cavour, Marconi, Eur Palasport e Eur Fermi. La Metro C è un incubo con problemi a Fontana Candida, Grotte Celoni, Torre Gaia, Pantano Centocelle, Gardenie, Mirti e Lodi.