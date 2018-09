Aggredisce disabile sulla sedia a rotelle e lo rapina. "Se fai la denuncia ti ammazzo"

"Se fai la denuncia ti ammazzo di botte". Questa la minaccia che ha urlato contro un disabile sulla sedia a rotelle prima di rapinarlo. E' successo nel pomeriggio di martedì 4 settembre, a Casal Bruciato quando Giorgio, nome di fantasia, è stato aggredito in via Sebastiano Satta.

E' successo poco dopo pranzo. Per strada qualche residente ha assistito alla scena. Giorgio era sotto casa, stava prendendo una boccata d'aria, quindi è stato avvicinato e aggredito. "Devi stare zitto, non voglio tornare in galera", gli ha detto un uomo dalla maglia rossa che lo ha bloccato, e quindi lo ha rapinato del suo cellulare e del denaro che aveva nel marsupio, ossia 70 euro. Poi la fuga a piedi.

Immediata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze. Sul posto le Volanti della Polizia che hanno raccolto la testimonianza della vittima e di qualche presente che ha assistito al fatto.

Le indagini degli agenti si sono subito concentrate sul vicino parco di piazza Balsamo Crivelli. Lì, è stato trovato il sospetto. Bloccato, aveva con sè il cellulare rubato, poi restituito alla vittima che non ha riportato ferite. Il malvivente è stato quindi fatto entrare nell'auto della Polizia e portato in Commissariato.