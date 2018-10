Disabile aggredito e rapinato su via Prenestina: un arresto

Un cittadino italiano disabile, mentre percorreva via Prenestina, è stato avvicinato da una persona che gli ha sferrato un violento colpo sul capo facendolo cadere a terra e rubandogli il portafoglio, per poi allontanarsi. Accortosi che all’interno non vi era denaro l’aggressore è ritornato sui suoi passi e riavvicinatosi alla vittima gli ha asportato il cellulare.

Gli Agenti intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione al 112, dopo una battuta nelle vie adiacenti, hanno individuato e bloccato il fuggitivo. Accompagnato presso il commissariato Casilino Nuovo per completare gli atti, il 37enne brasiliano è tratto in arresto, per rapina aggravata e resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale in quanto gli agenti intervenuti sono dovuti ricorrere alle cure mediche a seguito dell'aggressione subita dallo straniero.