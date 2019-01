Tiburtina: rifiuta di pagare la consumazione e litiga con i dipendenti del bar, arrestato

E' entrato nel bar della stazione Tiburtina, ha consumato, non ha pagato e ha aggredito i dipendenti del locale. La pattuglia Polfer della locale Sottosezione, in servizio di controllo del territorio unitamente a personale militare del Raggruppamento Lazio Abruzzo della Brigata "Sassari", è così immediatamente intervenuta attirata dal comportamento del cittadino di nazionalità irachena.

L'uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di dileguarsi e, seppur raggiunto e bloccato, ha opposto viva resistenza per sottrarsi al controllo.

Il trentenne è stato così accompagnato nei vicini uffici di polizia dove, da una verifica, è risultato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere e pertanto tratto in arresto e condotto presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L'uomo al termine delle attività di polizia di rito è stato anche indagato in stato di libertà e per questo deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed insolvenza fraudolenta.