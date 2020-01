Smog, a Roma si valuta il blocco di tutte le auto diesel: nel pomeriggio la decisione

A Roma si va verso il blocco di tutti i diesel, fino all'Euro 6. Ad annunciarlo è lo stesso Comune di Roma in una nota, con la quale, confermando il blocco dei veicoli più inquinanti per oggi, paventa la possibilità di bloccare tutte le auto diesel per domani, martedì 14 gennaio.

Diesel vietati a Roma: oggi pomeriggio la decisione

Si legge nella nota del Campidoglio: "Visto il protrarsi dei livelli inquinanti e le previsioni di Arpa Lazio che indicano il perdurare della criticità anche nei prossimi giorni, è possibile che per la giornata di martedì 14 gennaio si vada incontro ad un blocco più restrittivo per tutti i Diesel fino ad Euro 6. L'ufficialità non arriverà prima di domani, solo a seguito della valutazione dello stato della qualità dell’aria e dell’aggiornamento delle previsioni per i giorni successivi". Le rilevazioni delle centraline di solito vengono rese note a mezzogiorno. Solo e soltanto nel pomeriggio quindi si saprà se domani resteranno in garage o parcheggiate sotto casa, 700.000 auto diesel. A tanto ammonta il quantitativo di auto potenzialmente intessate al blocco.

Le raccomandazioni del Campidoglio

Nel frattempo il Campidoglio raccomanda misure di contenimento: "si invita la cittadinanza ad attuare una serie di azioni volte alla riduzione delle emissioni con l’obiettivo di contribuire a prevenire l’aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera".

Usate i mezzi pubblici e limitate accensione termosifoni

Questi i consigli del Comune di Roma: optare per l’uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l’impiego dell'auto e dei veicoli privati a motore; utilizzare in modo condiviso l’automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing); limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell’aria negli edifici.

Chi può circolare oggi, lunedì 13 gennaio 2020

L’ordinanza in corso stabilisce per il giorno 13 gennaio dalle ore 7.30 alle 20.30 la limitazione della circolazione veicolare nella Z.T.L. “Fascia Verde” di Roma per: ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli Benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; autoveicoli Diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Inoltre, nella stessa giornata di domenica 12 gennaio, dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per: autoveicoli Diesel Euro 3. Lunedì 13 gennaio è previsto il divieto della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per: Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli Benzina Euro 2 e dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per autoveicoli Diesel Euro 3.