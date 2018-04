Dieci mesi di messaggi e persecuzioni: arrestato stalker a Monterotondo

I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli, un 25enne di Monterotondo, per atti persecutori, nei confronti della ex fidanzata. La donna, dopo la fine della relazione sentimentale, era stata fatta oggetto, da parte dell’ex partner, di innumerevoli minacce, non solo verbali, ma anche con messaggi inviati tramite mail o sms, nonché di comportamenti persecutori.

Dopo quasi 10 mesi di incubo, che ha portato la donna in una situazione di estremo disagio psicologico e di sconforto, è riuscita a trovare il coraggio di denunciare ai Carabinieri la sua situazione. Dopo aver ricostruito l’intera vicenda, le cui risultanze probatorie sono stati condivise dalla Procura della Repubblica di Tivoli, ove opera da tempo un pool di magistrati specializzati nei reati di violenza di genere, lo stalker è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.