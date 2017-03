Dieci chili di marijuana nel bagagliaio dell'automobile: in manette due 19enni

Viaggiavano con dieci chili di marijuana in auto. A scoprire ed arrestare i grossisti i carabinieri del Nucleo Operativo di Anzio che hanno arrestato due 19enni del posto che trasportavano la sostanza stupefacente nel bagagliaio di un'auto. Arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i due sono stati associati nel carcere di Velletri.

CONTROLLI AD ANZIO - L'arresto è arrivato nell'ambito del rafforzamento dei controlli dei militari della compagnia neroniana sul litorale romano. Sette le persone finite in manette, anche per evasione e furto. In particolare i Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne ed un 27enne, entrambi di Ardea, trovati in possesso di numerose dosi di cocaina destinate allo spaccio e portati nella casa circondariale dei Castelli Romani.

EVASIONE - I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno arrestato un 38enne magrebino residente in zona. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari da circa un anno a seguito di un precedente arresto per spaccio di stupefacenti, ma più volte aveva violato le prescrizioni del Giudice. I militari dell’Arma, segnalate le violazioni alla Magistratura, hanno quindi ottenuto ed eseguito un’ordinanza che ne ha disposto la restrizione in carcere.

FURTO ENERGIA ELETTRICA - Gli stessi militari della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo, al termine di mirate attività d’indagine, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Velletri hanno arrestato un 31enne del posto, accusato di evasione dagli arresti domiciliari e di furto di energia elettrica. L’uomo è stato condotto nel carcere di Velletri.

FURTO CALDAIA - Infine i Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne di Anzio sorpreso mentre tentava di rubare una caldaia da un’abitazione di villeggiatura.