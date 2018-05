Operazione antidroga: dieci arresti tra Tor Bella Monaca e Centocelle

Continua la lotta allo spaccio a Roma. Centinaia le dosi di cocaina hashish e marijuana sequestrate dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di una vasta operazione nelle zone di Tor Bella Monaca e Centocelle. A cadere nella rete degli agenti dieci pusher, quasi tutti poco più che ventenni.

Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati bloccati dagli agenti del commissariato Casilino e del Reparto Volanti in via dell'Archeologia, con indosso banconote di piccolo taglio e cocaina confezionata in dosi pronte per essere smerciate nel quartiere. Sempre in via dell'Archeologia gli agenti del commissariato Casilino e delle volanti hanno arrestato un 22enne, romano, sorpreso a cedere cocaina a tre giovani e un 35enne, con indosso 9 dosi di cocaina.

Altre dosi di cocaina e hashish sono state sequestrate nella stessa via. A finire nei guai questa volta, due ragazzi di 21 e 25 anni: per entrambi si sono spalancate le porte del carcere.

In via dei Gelsi a Centocelle gli agenti del Reparto Volanti, durante un controllo di una macchina, hanno notato un certo nervosismo nel passeggero. Perquisito, queste le sue iniziali, aveva nascosti negli slip 34 involucri di cocaina e soldi .

Per essersi opposto all’arresto, il 19enne, oltre che di detenzione e spaccio, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. In Via dei Colombi ad essere beccato dai poliziotti del Reparto Volanti, con 50 grammi di marijuana, è stato un 29enne italiano.

Ultimi a finire in manette due uomoni di 27 e 52 anni. I due sebbene abbiano provato a scappare alla vista delle forze dell’ordine, sono stati raggiunti alcuni metri più in là in via Don Primo Mazzolari. Indosso ai pusher, cocaina, marijuana e banconote di piccolo taglio .