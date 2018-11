Lo fermano per un controllo sull'Aurelia e gli trovano diamanti nel calzino

Una bustina con dei diamanti nascosta nel calzino, ma anche collane di corallo, pietre preziose, orologi di varie marche, una collana di rubino con cristalli di rocca ed un bilancino di precisione. Questo quanto trovato nella disponibilità di un italiano di 59 anni. La scoperta sulla via Aurelia nel pomeriggio di mercoledì 14 novembre da parte dei carabinieri della Stazione Roma San Pietro. L'automobilista, residente a Roma e con precedenti specifici, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione.

I militari, impegnati in alcuni controlli alla circolazione stradale, in via Aurelia, hanno fermato per un controllo l’auto condotta dal 59enne. A seguito dell’interrogazione alla banca dati, visti i precedenti, e notata l’impazienza dell’uomo, i Carabinieri hanno deciso di eseguire un controllo più approfondito, rinvenendo nell’auto oro e preziosi, nel risvolto dei calzini dell’uomo è stata poi trovata anche una bustina con alcuni diamanti.

Incalzato dai militari e messo alle strette, l’uomo non ha saputo fornire motivazioni plausibili sulla provenienza degli oggetti in suo possesso, motivo per il quale è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione.

Tutta la merce sequestrata è stata catalogata e trattenuta in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Nel portafogli dell’uomo i militari hanno rinvenuto alcuni bigliettini da visita di alcuni rivenditori, su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Non si esclude che l’uomo ricettasse gli oggetti preziosi, rivendendoli a negozianti senza scrupoli, tramite aste on line o nell’ambito di piccoli mercatini in giro per la Capitale.