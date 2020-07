Lavori sui binari in Prati: tram 19 sostituito da bus navette. Deviazioni per le altre linee

Niente tram in Prati nelle prossime settimane. Dal 20 luglio al 7 agosto i tram della linea 19 saranno sostituiti da bus navetta (linea 19nav) tra Valle Giulia e piazza Risorgimento.

Disagi anche sulle altre linee che attraversano il quartiere, costrette ad effettuare deviazioni e percorsi alternativi. I cambiamenti interesseranno le linee 70, 180F, 490, 590, 913, 982, 990, nMa, n3S, n3d e n913.

La 70 solo in direzione di piazzale Clodio da via Lepanto proseguirà per via Ferrari, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie.

La 490, in arrivo dalla stazione Tiburtina, da ponte Matteotti proseguirà su via Settembrini, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie. In direzione contraria, da viale Giulio Cesare continuerà su via Lepanto e viale delle Milizie.

La 590, in arrivo da Cinecittà da ponte Matteotti proseguirà su via Settembrini, viale Mazzini, viale Angelico e via Barletta. In direzione contraria, da via Ottaviano transiterà su viale Giulio Cesare, via Lepanto e viale delle Milizie.

La 913, solo proveniente da piazza Augusto Imperatore da via Lepanto proseguirà per via Ferrari, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie.

La 990, solamente in arrivo da piazza Cavour, da viale Giulio Cesare continuerà su via Lepanto, via Ferrari, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie. Nei festivi, sarà deviata anche la linea 180. In arrivo da largo Reduzzi, limiterà le corse all'altezza della fermata Giulio Cesare/Ottaviano. Da qui inizierà la corsa di ritorno passando per viale Giulio Cesare, via Lepanto, via Ferrari, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie.



Per le linee di bus notturne, dalla notte tra il 20 e il 21 luglio la NMA direzione Battistini da ponte Matteotti proseguirà su via Settembrini, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie. In direzione contraria, da viale Giulio Cesare continuerà su via Lepanto e viale delle Milizie. La N3S, dal lungotevere delle Armi proseguirà su via Settembrini, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie. La N3D, invece, da via Ottaviano transiterà su viale Giulio Cesare, via Lepanto e viale delle Milizie. La N913, solo in arrivo da piazza Venezia, da via Lepanto continuerà su via Ferrari, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie.