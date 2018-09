Via Emanuele Filiberto: da domani deviato il tram 3, le novità del percorso

Da domani percorso deviato per il tram 3. Per fare spazio alla realizzazione delle strutture a protezione della corsia preferenziale su via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano, fino al termine dei lavori i convogli provenienti da Valle Giulia transiteranno su via di Porta Maggiore, via Principe Eugenio, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, e viale Manzoni per poi riprendere il normale itinerario.

I tram in arrivo dalla stazione di Trastevere, giunti in viale Manzoni, proseguiranno su via Emanuele Filiberto, piazza Vittorio, via Principe Eugenio, via di Porta Maggiore, piazza di Porta Maggiore, via Eleniana e piazzale Labicano da dove ripenderanno il normale percorso. Stesso cambio di percorso anche per i tram della linea 8 in entrata e uscita dal deposito di via Prenestina.