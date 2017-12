Autostrada Roma Fiumicino, restringimento notturno della carreggiata

Restringimenti di carreggiata, per consentire dei lavori sull'autostrada "Roma- Fiumicino", in direzione aereoporto. Le corsie di emergenza e di marcia lenta, nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre, saranno temporaneamente chiuse.

Orario e tratto interessato dal provvedimento

L'intervento consente alla società Aeroporti di Roma di eseguire i lavori di installazione di sensori per il monitoraggio del traffico in area di sedime aeroportuale, in prossimità dello svincolo per l’area tecnica. Il tratto autostradale interessato dalle operazioni, è quello situato tra il km 17,600 e il km 18,500. In ragione di queste mutate condizioni di viabilità, chi dovesse mettersi alla guida per raggiungere l'aeroporto Leonardo Da Vinci, dovrà essere particolarmente prudente. Le operazioni si svolgeranno infatti in orario notturno, in una fascia compresa tra le ore 22 e le 6.