La verità sulla morte di Desirée: "Drogata e violentata da tre uomini"

Il giallo di Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in via dei Lucani a San Lorenzo, sembra vicino ad una svolta. Quella che all'inizio sembrava essere una morte per droga, ora si trasforma in una storia di violenza ai danni della giovanissima. A squarciare il muro è stato un testimone, un giovane senegalese, che ha parlato alla polizia ed è stato intervistato dal programma Storie Italiane su RaiUno, svelando particolari della tragedia. A dare sostanza al suo racconto anche l'esito dell'autopsia.

"La giovane sarebbe morta tra mezzanotte e mezzanotte e mezza tra giovedì e venerdì", ha raccontato il giovane al programma di RaiUno. Secondo il racconto il senegalese, Desirée si trovava sdraiata a terra nel cantiere abbandonato di via dei Lucani. Ad urlare per il suo stato d'incoscienza un'amica: la giovane di Cisterna molto probabilmente era già morta. "C'erano sette persone", racconta a Storie Italiane il senegalese. "L'amica diceva che era stata drogata e violentata". "Da quante persone?", chiede il giornalista. "Forse tre, forse quattro".

A confermare il racconto del supertestimone l'esito dell'autopsia. Secondo quanto riportato da Repubblica e Corriere della Sera nel corpo della giovanissima sarebbero state trovate tracce di droga ed anche segni di violenza di gruppo. Il testimone, secondo quanto riferito da lui stesso, avrebbe anche fornito i nomi dei possibili responsabili della violenza.

Intanto sul muro dell'ex cantiere di via dei Lucani è comparsa una scritta su sfondo bianco: "Giustizia per Desirèe: San Lorenzo non ti dimentica".