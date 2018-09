Derby Roma Lazio, allo stadio in autobus: le strade chiuse e le linee per l'Olimpico

Al derby con l'autobus? Si può. Sabato 29 settembre all'Olimpico, alle ore 15, sarà di nuovo Roma Lazio. Sul fronte della viabilità, prevista l'attuazione del consueto dispositivo anti-sosta selvaggia attorno all'impianto del Foro Italico. Inoltre, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza la Questura ha predisposto anche una suddivisione delle aree di parcheggio: piazzale Clodio e Cipro per i tifosi della Roma; XVII Olimpiade e Tor di Quinto per quelli della Lazio.

Inoltre saranno chiusi al traffico veicolare (con l'eccezione dei veicoli di soccorso, dei mezzi di pronto intervento e del trasporto pubblico), dalle 11 sino a cessate esigenze, Ponte Duca d'Aosta (in entrambi i sensi di marcia), via dei Robilant e via Antonino di San Giuliano.

L'area dell'Olimpico - si legge sul sito muoversiaroma.it - si può raggiungere con il servizio di trasporto pubblico e in particolare con le linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Con la metropolitana, si può scendere alla fermata "Flaminio" (Metro A) e da lì utilizzare il tram 2 in direzione di piazza Mancini.