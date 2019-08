Lazio-Roma sarà il derby di Diabolik, la sorella: "Occasione per commemorarlo". Allerta ultras stranieri

Non solo calcio. Lazio-Roma di domenica 1 settembre sarà anche il primo derby dopo l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il Diabolik capo degli Irriducibili, assassinato con un colpo di pistola il 7 agosto scorso nel Parco degli Acquedotti. Dopo il funerale svolto al Divino Amore, che non ha risparmiato polemiche, il Questore di Roma Carmine Esposito e il Prefetto Gerarda Pantalone si trovano a districare la matassa della stracittadina, e tutto ciò che ne comporta, con un piano di sicurezza ad hoc.

Le coreografie di Lazio e Roma per il derby

I flussi di persone, soprattutto sul lato laziale (quello che preoccupa di più), come di consueto si riuniranno a Ponte Milvio per raggiungere poi lo stadio. I negozianti di zona, in ansia per possibili tensioni tra ultras e forze dell'ordine, si sono detti pronti ad una serrata straordinaria per evitare danni ai propri esercizi commerciali mentre gli Irridicibili stanno studiano una scenografia speciale per il loro "capitano" assassinato.

Sul fronte giallorosso, invece, in segno di rispetto verso Piscitelli non ci sarà una vera e propria coreografia. Così come non è da escludere che qualche gruppo di tifosi possa dedicare striscioni in memoria di Diabolik, come del resto era già accaduto nei giorni successivi all'omicidio, quando uno dei gruppi ultras della Sud aveva inviato una corona di fiori e una maglietta alla sede degli Irriducibili in via Amulio e striscioni con scritto "Ciao Fabrizio", sugli spalti dell'Olimpico e in piazza Mancini in occasione dell'amichevole Roma-Real Madrid dell'11 agosto scorso.

La sorella di Diabolik: "Occasione per commemorarlo"

Angela Piscitelli, sorella di Fabrizio, non andrà allo stadio ma immagina che il derby sarà un momento commemorativo, come spiega a RomaToday: "In questo derby, al di là dei colori o di una vittoria, credo ci saranno espressioni e partecipazione emotiva anche per la perdita di mio fratello Fabrizio. Immagino dunque che in suo ricordo gli amici a lui più vicini, ma forse anche i conoscenti, potranno unirsi per un grande saluto. Credo pure che mio fratello in qualche modo sarà presente e felice di essere ricordato proprio in quello spazio che per lui ha rappresentato fonte di gioia e creatività".

Allerta per ultras dall'estero in arrivo a Roma

A preoccupare, oltre i tifosi di Lazio e Roma, ci sono i possibili infiltrati. O gemellati per meglio dire, soprattutto dall'estero. I biancocelesti, infatti, vantano buoni rapporti con gli inglesi del West Ham, gli 'Sharks' del Wisla Cracovia, i 'Sofia West' del Levski e gli 'Unsterblich' dell'Austria Vienna, amicizie nate per fedi politiche concordanti e già avvistati nelle tribune dell'Olimpico o nel settore ospiti di alcune trasferte nell'est Europa.

Tra le misure di sicurezza, che saranno messe in atto è previsto comunque il monitoraggio di stazioni ferroviarie e caselli autostradali, oltre alle stazioni delle metropolitane. Sorvegliati speciali saranno anche gli obiettivi sensibili del centro della Capitale. Tutte misure che scatteranno comunque da sabato.

Strade chiuse e bus deviati per il derby

Per gestire la viabilità e far rispettare i divieti di parcheggio e le rimozioni di veicoli in sosta saranno invece operativi gli agenti della Polizia di Roma Capitale. Dalle 7 di domenica è previsto infatti lo sgombero di tutti i veicoli e motocicli in sosta in viale De Robilant, viale Antonino di San Giuliano, piazzale Maresciallo Diaz, Lungotevere Maresciallo Diaz e Largo Maresciallo Diaz.

Divieto di sosta anche in piazzale di Ponte Milvio, via Cassia, nell'isola pedonale della chiesa Gran Madre di Dio, nell'area di parcheggio di via Orti della Farnesina, dallo spartitraffico tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina. E' inoltre prevista la rimozione di tutti i contenitori di rifiuti e dei cassonetti in via Orti della Farnesina.

Il traffico veicolare sarà vietato su Lungotevere Maresciallo Cadorna, Ponte Duca d'Aosta, lungotevere Maresciallo Diaz e nel tratto tra piazzale De Bosis e piazzale Maresciallo Diaz, su viale di Tor di Quinto tra piazzale Maresciallo Diaz e via Civita Castellana, su Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan.