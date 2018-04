Derby: ambulante aggredito e fumogeni lanciati, Daspo a due tifosi per 3 e 5 anni

Altri guai per i due tifosi arrestati per i fatti del derby Lazio-Roma. I supporters, infatti, sono stati colpiti anche dal provvedimento del Daspo emesso dal Questore di Roma Guido Marino. Il primo divieto ad assistere ad incontri sportivi, per la durata di tre anni, è stato emesso nei confronti di un tifoso che, nei primi minuti dell’incontro, si è reso responsabile del lancio di un artifizio pirotecnico sulla pista di atletica che circonda il campo da gioco.

Il secondo, invece, per la durata di cinque anni, è stato emesso nei confronti di un tifoso che, prima del fischio di inizio, sul lungotevere Maresciallo Diaz, aveva aggredito un venditore ambulante di bevande causandogli lievi lesioni ed asportandogli la merce, tentando anche di impossessarsi del borsello con il danaro.