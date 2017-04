Derby Roma Lazio, ecco il piano sicurezza. Estesi i provvedimenti anti alcol

Sarà il primo derby senza barriere dopo praticamente due anni. Basterebbe già questo per giustificare l'attenzione alle stelle. Si gioca di notte e l'allarme è sempre alto in questi casi. Se poi ci mettiamo la tensione per la posta in palio, il previsto massiccio afflusso allo stadio e il pericolo di infiltrazioni da parte di tifoserie straniere, il quadro è completo. Ecco perché da parte della Questura di Roma è stato messo a punto il piano per il derby di domani.

Per facilitare le operazioni di afflusso e deflusso, i tifosi sono invitati a raggiungere lo stadio Olimpico con i mezzi pubblici. Per chi sceglie l’autovettura, per portarsi allo stadio, è stata organizzata la seguente ripartizione delle aree di parcheggio, accessibili dai possessori di biglietto. Per i tifosi della S.S. Lazio: area “XVII Olimpiade” – estensione dell’Area riservata dello Stadio Olimpico; area “Tor di Quinto” – estensione dell’Area riservata dello Stadio Olimpico. Per i tifosi della A.S. Roma: area “Clodio” - estensione dell’Area riservata dello Stadio Olimpico: area “Cipro” - parte del parcheggio di scambio a servizio della stazione “Cipro” della metropolitana, ubicato tra Via Angelo Emo angolo Via Cipro.

Lo Stadio potrà essere raggiunto percorrendo il percorso a piedi o attraverso l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico, che sarà potenziato negli orari di afflusso e deflusso. Per la sosta dei ciclomotori e delle biciclette sono state individuate e riservate le seguenti aree: per i tifosi della S.S. Lazio via Contarini, via Toscano e 2 aree in Piazzale della Farnesina; per i tifosi della A.S. Roma viale Maresciallo Giardino e via Morra di Lavriano. I cancelli verranno aperti dalle ore 18.

Il piano di sicurezza scatterà sin da stasera, con controlli e bonifiche, anche per monitorare il comportamento degli eventuali tifosi di squadre straniere, gemellate con le squadre romane, che potrebbero giungere nella capitale per assistere all’incontro. Fondamentali saranno le riprese video effettuate dalla Polizia Scientifica, che potranno essere utilizzate sia per l’inizio di azioni penali o di procedimenti amministrativi.

Rimane invariato il sistema di afflusso, che dalle bolle di prefiltraggio fino ai tornelli suddivide l’area di servizio ammessa di ciascuna curva in due aree delimitate.

Estesi i divieti di vendita di alcoli, previsti sin dal 2016. I divieti riguardanti la vendita al pubblico di bevande contenute in bottiglie o in contenitori di altro genere, ad esclusione dei bicchieri di plastica o carta, da parte dei punti distribuzione di generi alimentari ubicati nell’ambito del XV Municipio (ex XX), sono stati estesi per la giornata di domani, con apposita ordinanza, a tutti gli esercizi commerciali (alimentari, bar, pizzerie, ristoranti ecc.) nelle seguenti strade:

• Piazzale di Ponte Milvio (tutto);

• largo Bratislava (tutto);

• via dei Robilant (tutto);

• via Maresciallo Caviglia (tutto);

• largo maresciallo Diaz (tutto);

• via dei Prati della Farnesina (tutta);

• via Flaminia (da piazzale di Ponte Milvio a via Riano);

• via Riano (tutta);

• viale di Tor di Quinto (da Piazzale di Ponte Milvio a via Riano);

• via Cassia (da Piazzale di Ponte Milvio a via Ronciglione);

• via degli Orti della Farnesina (da piazzale della Farnesina a via Ottavio Ragni);

• via Antonio di Giorgio (tutto).

LEGGI ANCHE:

Roma-Lazio: curve piene e coreografie pronte, sarà derby spettacolo

Inzaghi: "Servono testa, cuore e umiltà

Spalletti: "Siamo convinti di potere passare il turno"