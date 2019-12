Termini-Centocelle: treno in manovra deraglia sui binari

Un treno della linea Termini-Centocelle deragliato sui binari. Una immagine suggestiva su un vagone senza passeggeri che non ha avuto conseguenze né per il conducente del treno né per gli utenti del servizio E' accaduto la mattina di domenica 1 dicembre sul binario di manovra della stazione di Centocelle. A denunciare l'accaduto l'Associazione TrasportiAmo.

"Al riguardo, l'associazione TrasportiAmo sollecita all’Assessore alla mobilità Regionale Alessandri e a quello capitolino Calabrese per aver chiarimenti sulle condizioni di tale linea rispetto il suo futuro, considerata l'importanza che la Giardinetti ricopre nella mobilità della Casilina".

Lo "svio" è stato confermato dalla stessa Atac. Rimesso sui binari il treno deragliato nel volgere di breve, non si sono registrate interruzioni del servizio né disagi sulla tratta.