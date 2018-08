Ostia Antica, maltratta la figlia minore che scappa di casa: 37enne denunciata

Maltrattamenti e abbandono di minore. Sono i capi d'accusa contro una donna romena di 37 anni, a seguito della denuncia della figlia di 14. La ragazzina è stata trovata dai Carabinieri mentre vagava senza meta nei pressi della stazione ferroviaria Lido Centro.

Proprio lei ha riferito ai militari di essere scappata di casa a seguito di ripetuti maltrattamenti da parte della madre. La minore è stata accompagnata in un centro di prima accoglienza. Sono in corso le indagini degli inquirenti per tutte le verifiche del caso.