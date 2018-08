Insulti, percosse e vessazioni: denuncia il marito dopo anni di violenze e lo fa arrestare

Anni di violenze e soprusi fra le mura domestiche. E' accaduto ad Ostia Antica dove i carabinieri della stazione lidense hanno bloccato e arrestato un romano di 51 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. In particolare, i militari hanno potuto documentare la lunga storia di ingiurie, percosse e vessazioni a cui l’uomo sottoponeva la moglie, che si era rivolta ai Carabinieri dopo aver subito l’ennesimo atto di violenza. Il Giudice, condividendo le risultanze emerse dall’indagine posta in essere dai militari, ha disposto che l’uomo fosse associato alla casa circondariale di Regina Coeli.