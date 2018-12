Termini: denunciate due persone per aver violato il Daspo Urbano. È la prima volta

Sono stati denunciati per aver violato l'inosservanza del Daspo Urbano emesso e notificato a loro carico a seguito delle reiterate violazioni degli ordini di allontanamento. È il primo caso nella Capitale, ad essere deferiti all'Autorità Giudiziaria dai carabinieri di Roma due persone, un 39enne polacco ed una 34enne italiana.

Le denunce sono arrivate nell'ambito dei controlli effettuati dai militari della Compagnia Roma Centro, con l’assistenza dei colleghi dell’8° Reggimento “Lazio”, che hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nell’area di piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalità e di abusivismo commerciale. Ad esito dell’ingente attività, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone, denunciato a piede libero altre 20 e sanzionato ulteriori 9.

In manette è finito un 21enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a strattonare con violenza, nel tentativo di portarle via lo smartphone, una 40enne romana. Arrestato anche un 20enne egiziano trovato in possesso di decine di dosi di hashish, una banconota da 50 euro contraffatta e di un telefono cellulare, risultato rubato ad una giovane lo scorso 24 febbraio.

Due cittadini georgiani, invece, sono stati arrestati perché sorpresi a rubare all’interno di un negozio in via del Tritone.

Altre tre persone - una 36enne di Cosenza, un 24enne cittadino cinese e un 36enne cittadino georgiano, sono stati denunciati a piede libero per tentato furto all’interno di un negozio del “Forum Termini”.

Denunciati a piede libero anche 3 cittadini nordafricani che, per evitare il controllo e l’identificazione, hanno opposto resistenza ai Carabinieri e 7 cittadini stranieri sorpresi a permanere, senza motivo, all’interno della stazione ferroviaria Termini, molestando viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza presso i distributori automatici di biglietti. Altre 5 persone sono state denunciate per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Roma emesso nei loro confronti.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno sanzionato 9 persone per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena la richiesta di emanazione del divieto di accesso del Questore (Daspo Urbano).