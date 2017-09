Stretta sulla detenzione di armi da fuoco: cinque denunce

Stretta sulla detenzione delle armi di fuoco da parte dei carabinieri della Compagnia di Subiaco che hanno intensificato nei Comuni della Valle dell'Aniene le ispezioni nei confronti dei detentori di armi.

Controlli armi da fuoco in Valle Aniene

La natura dei controlli eseguiti (in totale 135), è stata diretta alla verifica delle prescrizioni della vigente normativa sulla detenzione delle armi da fuoco: particolare attenzione è stata posta alla regolarità della documentazione presentata, alla rispondenza delle modalità di detenzione alle disposizioni di sicurezza in materia di custodia delle armi, alla conformità delle armi detenute rispetto a quelle indicate nelle denunce di possesso a vario titolo (caccia, sport, semplice detenzione) ed alle eventuali controindicazioni oggettive di sorta subentrate.

Denunce detenzione armi da fuoco

Il bilancio dell’operazione è di 5 persone denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria: in particolare, due di queste si sono rese responsabili di detenzioni abusiva di armi, in quanto trovati in possesso, senza giustificato motivo, di munizionamento a palla unica; le altre tre, invece, tutte incensurate, sono state denunciate per aver omesso di regolarizzare presso le Autorità il cambio di domicilio delle armi in loro possesso.

Ritirate armi e cartucce

Nel corso dei controlli, inoltre, sono state ritirate 5 armi e 170 cartucce in attesa delle regolarizzazioni di carattere amministrativo ed altri 3 fucili versati spontanemanete dai possessori per la successiva rottamazione.