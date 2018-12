Case abusive sul litorale: tredici abitazioni saranno abbattute a Passoscuro

Sono iniziate le operazioni di demolizione delle abitazioni abusive costruite sulla spiaggia di Passoscuro, su territorio del demanio e adiacenti alla riserva naturale di Fiumicino. Le operazioni di oggi seguono ad una lettera che un anno fa il sindaco Esterino Montino aveva inviato al procuratore di Civitavecchia segnalando la situazione di quel tratto di costa. Le indagini, affidate dalla Procura alla Sezione Operativa Navale Lido di Ostia della Guardia di Finanza, sono state svolte con la collaborazione della Polizia Locale di Fiumicino e l’ausilio dei tecnici del Comune.

Sono tredici le case che saranno abbattute. "Quella di oggi è stata un'autodemolizione perché chi la occupava si è convinto che era meglio procedere autonomamente invece che farla fare all'amministrazione comunale che poi avrebbe comunque addebitato a lui l'onere", spiega il sindaco Esterino Montino .

A ottobre già il primo blitz della finanza. "Delle altre abitazioni, sei sono già state sequestrate - prosegue Montino -. Sono quelle che saranno abbattute subito dopo quella di oggi. Per le altre bisognerà aspettare che si completi tutto l'iter giudiziario, ma la strada è tracciata. Ringrazio la Procura per aver dato seguito alle nostre segnalazioni, la Guardia di Finanza, la nostra Polizia Locale e i nostri uffici per il risultato raggiunto".

"Su questo splendido tratto di spiaggia, con alcune delle dune più belle di tutto il litorale laziale, torna la legalità", conclude Montino. "Non è il primo intervento di questo genere che questa amministrazione compie - ricorda l'assessore alla Pianificazione Urbanistica e alla Riserva Statale del Litorale Ezio Di Genesio Pagliuca - Abbiamo già fatto interventi per tutelarlo, come la recinzione e la valorizzazione della duna. Eliminare anche le costruzioni abusive è solo l'ultimo passo di questo percorso".