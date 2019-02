San Basilio: demolita casetta in legno nel terreno Ater, era base dello spaccio

Una casetta in legno, costruita abusivamente in un terreno Ater, e usata come centrale di spaccio di droga in via Corinaldo nel quartiere San Basilio. Il punto di incontro di alcuni pusher è stato smantellato questa mattina.

La casetta in legno, munita di stufa a legna, serviva per la distruzione degli stupefacenti in caso di arrivo delle forze dell'ordine. Antistante al prefabbricato era stata costruita anche una veranda in legno. La struttura era stata già parzialmente demolita circa due settimane fa e subito ricostruita e rinforzata. L'perazione è stata svolta in collaborazione con la squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Basilio comandata dalla dottoressa Agnese Cedrone.

"Non si ferma l'azione di contrasto dell'Ater verso tutte le forme di illegalità che coinvolgono il patrimonio dell'azienda" ha commentato il Commissario straordinario Pasquale Basilicata. "Questa operazione è stata possibile grazie alla stretta collaborazione con la Polizia di Stato del Commissariato di San Basilio e, in particolare, al prezioso supporto della squadra coordinata dalla Dirigente Cedrone, a cui vanno i ringraziamenti miei e dell'azienda tutta". La settimana scorsa un'iniziativa simile, con i Carabinieri, sempre in via Corinaldo.