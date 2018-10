Campo via Candoni: abbattute baracche abusive, accertamenti su 15 roulotte

Una decina di baracche abbattute ed accertamenti su 15 roulotte. Blitz alle prime ore del mattino di martedì 9 ottobre alla baraccopoli di via Luigi Candoni. Qui, agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale in collaborazione con personale del commissariato San Paolo di Polizia, hanno eseguito controlli in tutta l'area di Muratella.

Sgombero baracche al campo di via Candoni

Una decina di baracche in legno e ferro sono state liberate e successivamente rimosse. Su altre 15 roulotte abusive sono in corso indagini riguardo la loro provenienza. All’ interno dei moduli abitativi improvvisati erano presenti diversi soggetti, sottoposti agli arresti domiciliari, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Blitz alla baraccopoli di Muratella

Identificate trenta persone, tra adulti e minori, tutte di nazionalità bosniaca e prive di titolo a permanere nel campo autorizzato. Le stesse hanno rifiutato l’assistenza alloggiativa alternativa, offerta dalla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale.