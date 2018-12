Delfino spiaggiato sul litorale: soccorso dai cittadini e vigili del fuoco

Operazione di solidarietà e soccorso ad Anzio per salvare un delfino spiaggiato. Ad intervenite cittadini, volontari di alcune associazioni, uomini della Capitaneria di Porto, i sub del centro diving di Nettuno con due volontari e i vigili del fuoco.

I soccorsi sono subito scattati dopo la segnalazioni di alcuni passanti. Il mammifero spiaggiato è stato salvato e i pompieri hanno fatto arrivare una vasca antincendio per utilizzarla per immergerci il delfino in modo da farlo riprendere nell'attesa di un veterinario. E se le condizioni di salute del mammifero lo consentiranno, non è escluso che possa essere rimesso subito in mare.