Maccarese, delfino morto in spiaggia: la carcassa davanti uno stabilimento

Ancora un delfino morto trovato spiaggiato sul litorale. Dopo Ostia lo scenario si sposta a Maccarese. L'animale è stato trovato a riva, davanti la struttura balneare Castello Miramare, da un cittadino.

Sul posto sono subito intervenuti i militari della Guardia Costiera di Fregene che, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Roma, hanno messo in sicurezza l’esemplare risultato essere della specie Stenella Striata, della lunghezza di 178 centimetri, interessato il medico veterinario reperibile della ASL RM3, i ricercatori del Museo Civico di Zoologia di Roma e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

L’Istituto Zooprofilattico, con l’ausilio della Capitaneria di Porto di Roma e della Polizia Locale di Fiumicino, ha recuperato il raro cetaceo al fine di eseguire la necroscopia, individuare le cause della morte e per le finalità scientifiche attinenti alle specie dei cetacei.

Il personale del Compartimento Marittimo di Roma, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima del Lazio opera costantemente a terra e in mare, sia per la sicurezza della navigazione che la tutela dell’ambiente marino nell’Area marina di Tor Paterno ed in particolare nella tutela delle specie protette.

