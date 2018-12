Anzio: il piccolo delfino spiaggiato sul litorale non ce l'ha fatta, è morto

E' morto il piccolo delfino soccorso a pochi metri dalla spiaggia di Anzio. Nel tentativo di salvarlo erano intervenuti Capitaneria di Porto di Anzio, Centro Studi Cetacei, Asl veterinaria, lo Zoomarine, i Vigili del Fuoco, le Guardie Zoofile Ecologiche di Nettuno e i volontari di Upamare e di Creature del Mare.

L'esemplare era stato trasportato all'interno di una vasca installa dai Vigili del Fuoco. Gli esperti hanno fatto di tutto per salvarlo ma il piccolo delfino è morto in serata per una infezione batterica. Sarà portato all'istituto zooprofilattico di Roma per un esame necroscopico.