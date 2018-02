Delfini trovati morti sulla spiaggia: i casi a Fregene e Passoscuro

E' allarme sul litorale per due delfini morti, in due giorni, trovati a Fregene e Passoscuro. Sul posto, allertati, gli uomini della Guardia Costiera, gli addetti del Comune di Fiumicino e quelli dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. Nel primo caso, del 4 febbraio, si trattava lungo circa un metro e 90 centimetri, in avanzato stato di decomposizione.

A Passoscuro, invece, un delfino lungo circa un metro e 20 centimetri. Nei prossimi giorni saranno effettuate tutte le analisi del caso. Dieci giorni fa un altro esemplare morto sulla costa di Focene.