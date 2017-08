VIDEO | Roma vista dai turisti: "Spazzatura ovunque e troppi abusivi intorno ai monumenti"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Abbiamo chiesto ad alcuni dei tanti turisti che stanno invadendo la Capitale in questi giorni d'agosto come vedono la città per capire se, almeno dal loro punto di vista, funziona bene.

Per tutti la "Città eterna" è meravigliosa, compreso il cibo e le persone. Ma non appensa si approfondisce sulla questione servizi e pulizia, perde inevitabilmente dei punti: troppa spazzatura per strada, mezzi pubblici sempre in ritardo, venditori abusivi intorno ai monumento.