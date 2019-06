David, aggredito a Trastevere: "Farò denuncia con la maglia del Cinema America"

"Ringrazio tutti per la solidarietà, sono appena uscito dalla sala operatoria per l'intervento al setto nasale. Non appena mi dimetteranno andrò subito a sporgere denuncia e lo farò indossando la maglietta del Cinema America". Lo scrive in un tweet David Habib, uno dei quattro ragazzi aggrediti a Trastevere per "colpa" delle magliette del cinema America che indossavano,

Il giovane 20enne ha postato anche una sua foto dopo l'intervento con le bende al naso e il pugno chiuso. I fatti sono andati in scena nella notte tra venerdì e sabato. Secondo il racconto dei giovani ci sono state bottigliate, pugni, insulti e testate.

David Habib e i suoi tre amici avevano la maglietta bordeaux, simbolo del Cinema America e poi indossata, tra gli altri, anche da Jeremy Irons ieri sera per solidarietà. Erano rasati, qualcuno con il doppio taglio. Due avevano tatuaggi ed "erano vestiti come quelli di Roma Nord", hanno raccontato le vittime.

David Habib: «Ringrazio tutti per la solidarietà, sono appena uscito dalla sala operatoria per l’intervento al setto nasale. Non appena mi dimetteranno andrò subito a sporgere denuncia e lo farò indossando la maglietta del #CinemaAmerica!» ✊ pic.twitter.com/rI3vlosSsx — Piccolo America (@PiccoloAmerica) 17 giugno 2019

"Eravamo a San Francesco a Ripa, all'inizio erano in due, hanno iniziato a insultarci - dichiara Habib - e in pochi minuti da 2 sono diventati 4 e dopo una decina, non siamo riusciti ne a scappare ne a difenderci, non ci hanno lasciato liberi nemmeno di andare via. È stato un assalto pieno di violenza, che non riusciamo a comprendere, noi non abbiamo nemmeno risposto alle loro provocazioni. Io non ho acconsentito a togliere la maglietta e la conseguenza è stata una testata sul naso, che domani devo operare d'urgenza. È evidente che avessero già deciso di aggredirci. Abbiamo avuto la sensazione che ci avessero seguito da Trilussa fino a piazza San Calisto", ha detto il ragazzo.