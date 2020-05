Primo week end post lockdown, romani disciplinati: una violazione ogni 500 controlli

Primo week end post lockdown di controlli per la polizia locale di Roma Capitale e un bilancio che dipinge i romani come cittadini decisamente disciplinati. Sono state 25.000 le verifiche effettuate dai vigili nel fine settimana e appena 50 le violazioni riscontrate: in pratica un illecito ogni 500 controlli.

Posti di controllo sulle principali strade capitoline con attenzione particolare lungo le arterie in direzione del litorale, verifiche all’interno di parchi e ville storiche e presso gli esercizi commerciali per evitare assembramenti e situazioni che potevano mettere a rischio la salute pubblica. In particolare, secondo quanto si apprende la gran parte delle sanzioni sono state comminate su Aurelia e Colombo, nei confronti soprattutto di cittadini che provavano a raggiungere il litorale.

Sono circa un milione i controlli svolti dalla Polizia Locale di Roma Capitale a partire dai primi provvedimenti dell’8 marzo per il contenimento del contagio da covid-19. Sono 3200 gli illeciti rilevati finora a seguito delle verifiche eseguite su spostamenti di persone e mezzi, attività commerciali e all’interno dei parchi. L'indice delle sanzioni è pari allo 0,32%. Nell'ultimo week end invece 0,2%.





