Un'irregolarità ogni 100 controlli: i romani in giro a Pasquetta erano (quasi) tutti in regola

Oltre 14.000 verifiche eseguite ai vari posti di blocco, nei parchi e nelle attività commerciali ed appena 162 violazioni, ovvero l'1,16% dei controllati non era in regola. Sono i dati della polizia locale di Roma Capitale relativi ai controlli di Pasquetta per il rispetto delle misure anti contagio previste dal decreto della presidenza del Consiglio.

Era a ridosso della Pineta di Castel Fusano la coppia che, appartata a bordo di una vettura sul ciglio della strada, ieri è stata sorpresa dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Una pattuglia ha notato due persone all'interno di un veicolo in prossimità della Pineta di Ostia: a bordo un trans di 31 anni con un cliente. Quest'ultimo è stato sanzionato, mentre il trentunenne di nazionalità brasiliana, privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici di fotosegnalamento del Comando Generale. Nei suoi confronti sono emersi diversi precedenti a carico: ricercato per rapina, lesioni e tentato omicidio. Per lui l'Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione immediata presso il carcere di Regina Coeli, in quanto individuo ritenuto aggressivo e privo di freni inibitori e dunque pericoloso e in grado di recidive.

Non è mancato un inseguimento da parte degli agenti del GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana) nell'area verde di Via dell'Appia Antica, all'altezza del quartiere Quarto Miglio, dove un agente è stato costretto a rincorrere un runner che, avvistate le pattuglie, si era dato alla fuga tentando di disperdersi nei prati. Grazie all'ausilio di un drone, messo a disposizione da un'associazione della Protezione Civile, è stato possibile individuare con precisione l'uomo, che è stato fermato e sanzionato.

L'attività di vigilanza proseguirà quotidianamente per garantire la salute collettiva.