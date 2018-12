Gravati dal Daspo Urbano tornano a Termini e molestano passeggeri alle biglietterie automatiche

Un provvedimento valido sulla carta ma meno nella realtà dei fatti. È il Daspo Urbano, ovvero una misura interditiva, recentemente introdotta dal legislatore con l’articolo 13 della legge 48/201, che prevede per 1 anno il divieto di avvicinamento a locali o zone della città a persone che siano già state fermate per aver attuato delle condotte illecite a cui vengono applicate multe da 100 a 300 euro.

Un Daspo Urbano che viene molte volte non rispettato da chi lo ha subìto. Ultimo caso alla stazione Termini, dove 4 persone sono state denunciate dai carabinieri in quanto trovate, senza motivo, a permanere all’interno dello scalo ferroviario dell'Esquilino, molestando i viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza pressi distributori automatici di biglietti, nonostante fossero, come detto, già gravati da Daspo Urbano, emesso dal Questore e notificato nei loro confronti per la reiterata inosservanza dei divieti di stazionamento/ordini di allontanamento.

Nel caso specifico della Capitale il primo Daspo Urbano, a cui ne hanno fatto seguito centinaia, risale al luglio del 2017, quando venne applicato ad uno spacciatore al Pigneto. Lo scorso 3 dicembre i carabinieri hanno denunciato per la prima volta due persone per aver violato appunto il Daspo Urbano. Questo fine settimana un secondo caso, questa volta nei confronti dei quattro molestatori 'pizzicati' dai militari dell'Arma ad importunare i passeggeri alle biglietterie automatiche della stazione Termini.

Le denunce sono arrivate nell'ambito dei rafforzamenti dei controlli dei carabinieri di Roma nell'ambito dell'operazione "Natale Sicuro" (qui il link alla notizia). Verifiche a tappetto che in 48 ore di controlli hanno portato a venti arresti e 14 denunce.

Fra loro, oltre i quattro uomini 'pizzicati' a Termini per aver violato il Daspo Urbano, i militari dell'Arma hanno inoltre sanzionato 7 persone per violazione del divieto stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena richiesta emanazione del Daspo Urbano, perché sorpresi a stazionare nelle aree di ingresso e transito sempre alla stazione “Termini” e alla fermata metro “Colosseo”, limitandone libera accessibilità e fruizione.

Tutti e sette sono stati poi segnalati al Sindaco di Roma per l’irrogazione della sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro.